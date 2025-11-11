高市政権が海底通信ケーブルの強靭化に本格的に乗り出した。11月7日の経済安全保障推進会議では、経済安保推進法の改正検討が指示され、国際通信の99%を担う海底ケーブルに対し、半導体と並ぶ「特定重要物資」に指定する方針も打ち出している。「情報の大動脈」ともいえる海底ケーブルは、デジタル社会を支える重要インフラだ。政府はケーブル整備だけでなく、敷設や保守などの関連サービスにも財政支援も拡大する構えを示す。注目