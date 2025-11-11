中居問題が引き金で約453億円を失ったフジもうずいぶん昔のことのように感じる人も多いかもしれませんが、元SMAPのリーダー・中居正広さんが、芸能界を引退したのはまだ今年の話。1月23日のことでした。2023年6月、中居さんがフジテレビの女性アナウンサー（当時、現在は退職済）との間で重大なトラブルを起こしたことに端を発し、今年に入りフジの人権意識の低い体質が浮き彫りになるなど、大問題に発展したのはご存知のとおり。