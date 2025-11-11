創業メンバーが辞め、社員第一号となった3人も次々と離職。アパレル企業史上最速で上場した株式会社yutoriだが、起業初期は人が定着しない会社だった。そんなおり、新規事業に奔走する片石貴展社長に、古株社員がつぶやいた強烈なひと言とはーー。自身のマインドと組織文化に起きた変化を、片石氏の著書『若者帝国 好きな人たちと、好きなことに熱狂して働く』より一部抜粋・編集して紹介する。古株社員の強烈な言葉に気づかされた