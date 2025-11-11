NPB(日本野球機構)は10日、2026年シーズン以降「長嶋茂雄賞」を創設することを発表しました。今年6月3日に亡くなった長嶋茂雄氏の功績をたたえる目的により、日本のプロ野球12球団の選手を対象として賞が制定されることとなりました。同日、会見が行われ概要が説明されました。現在、細かい条件は協議中ですが、ここまでで決まっている条件を紹介します。まず受賞対象は日本プロ野球12球団に所属の選手に限ります。これは海外から