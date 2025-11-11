インドの首都ニューデリーにある観光地の近くで車が爆発し、少なくとも8人が死亡しました。インドのニューデリーで10日、大規模な爆発がありました。現地メディアによりますと、地下鉄の駅近くで赤信号で停止した車が爆発し、周りの複数台の車両が巻き込まれて炎上。少なくとも8人が死亡したほか、およそ20人が負傷したということです。爆発が起きたのは“赤い城”と呼ばれる世界遺産「レッドフォート」の近くで、多くの観光客でに