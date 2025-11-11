元日本テレビのフリーアナウンサー藤井貴彦（53）が10日放送の「news zero」（月〜金曜午後11時）で、涙を浮かべながら、同日に訃報が公表された、同局2年後輩の菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーを追悼した。番組では菅谷アナの訃報について触れると、嵐の櫻井翔が約20年前、深夜番組で菅谷アナと「エアギター」で共演したことを回想。「一切手を抜かず全力で、一緒にふざけてくれる姿に当時感動したのを覚えています」