10日深夜に放送されたABCテレビ「なるみ岡村過ぎるTV」に俳優赤井英和（66）がゲスト出演。地元の大阪・西成に伝えられる「伝説」にスポットが当てられた。「南海電車に赤井専用の車両があった」「ボクサー時代、酒を飲んでスパーリングしていた」「宴会に踏切の一部を持ってきた」「暴れても警察は来なかった」など、赤井にまつわる数々の仰天エピソードを地元の人たちが紹介。赤井本人がその真偽について判定した。その中で「そ