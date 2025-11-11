私はエリナ（30代）。会社員です。夫のケイシ（30代）と2人で暮らしています。このたび待望の赤ちゃんを授かることができました。しかし妊娠をしてまもなく、夫は妊婦の私の行動をいろいろと制限し、出産や子育てに関する無理難題を押し付けてくるようになりました。義母と外食の際、野菜から食べずメインから食べはじめた私を、夫は大声で叱りつけました。義母も夫の味方をするなか、隣の席で食事をする女性たちが突如、夫と義母