自民党と連立政権を組んだ日本維新の会の藤田文武共同代表に「政治とカネ」の問題が浮上した。藤田氏は自身の公設秘書が代表を務める会社にビラ印刷業務などを発注し、2017年から24年にかけて約2100万円を支出した。その9割超の約1965万円は、国が国会議員に支給する調査研究広報滞在費（旧文通費）や政党交付金などの公金だったという。公設秘書は国が支払う秘書給与とは別に、この会社から年720万円の報酬を受け取ってい