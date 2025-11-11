小島瑠璃子が約2年半ぶりに公の場へ戻ってきた。中国留学を経て、金髪にイメージチェンジした姿は明るく、まるで新しいステージへの第一歩を象徴しているようだった。登壇したのは、竹内亮監督によるドキュメンタリー映画『名無しの子』の完成披露試写会。ナレーションを担当した『再会長江』以来、竹内監督との縁は続いており、今回もそのつながりからゲストとして招かれた。 壇上では中国語で挨拶し、