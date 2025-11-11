第104回全国高校サッカー選手権県大会の決勝が9日、長崎市幸町のピーススタジアムであり、九州文化学園が3−0で創成館を破って初優勝を決めた。県代表として12月28日に首都圏で開幕する全国大会に出場する。九州文化学園は前半30分に相手のオウンゴールで先制すると、後半22分に創成館選手の腕にボールが当たってペナルティーキックを獲得した。小田琥太郎選手（3年）がゴール左上の厳しいコースを突いて2点目を奪い、アディシ