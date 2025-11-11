長崎県平戸市鏡川町の「愛の園保育所」の年長児ら13人は9日、同市の離島、的山（あづち）大島の「大島村ふるさとまつり」に招かれ、和太鼓の演奏や踊りを披露した。元市職員で畜産農家の近藤恵一さん（53）から、20年以上にわたって太鼓演奏に取り組む同園に祭りを盛り上げてもらおうと呼びかけがあり、初の“離島遠征”となった。