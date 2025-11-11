豊前ライオンズクラブ（福岡県豊前市八屋）は、男女共同参画について考えてもらおうと、プロゴルファーの東尾理子さんによるチャリティー講演会を、15日午後1時半から築上町コミュニティセンターソピア（同町築城）で開催する。東尾さんは3児の母とプロゴルファーを両立しつつ、不妊治療支援など多岐にわたる社会貢献活動にも取り組んでいる。講演のテーマは「笑顔で自分らしく生きるヒント〜家庭も仕事も、私らしい幸せのカタ