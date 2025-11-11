中古ランドセルを譲渡したり、寄贈を受け付けたりするイベント「ランドセルランド」が16日、福岡県久留米大御井キャンパス（久留米市御井町）で開かれる。約110個を必要な子どもに無償で譲るほか、楽しみながら受け取ってもらおうとゲームコーナーも設ける。同大の3年生5人が中心となり企画を進めてきた。ランドセルは、授業の合間にワックスで磨いて艶を出す。市内の企業などから協賛を得て、カレーや軽食を提供。児童書など