9日に佐賀県唐津市の「おんくり唐津」で打たれた囲碁の第51期天元戦5番勝負第3局（西日本新聞社など主催）の大盤解説会が同日、唐津市文化体育館で開かれた。解説の中根直行九段（52）と聞き手の金賢貞四段（46）の夫婦による軽妙なやりとりや、次の一手クイズなどで、集まった約70人が沸いた。第3局は一力遼天元（28）と挑戦者の志田達哉八段（34）による白熱した戦い。局面を説明しながら、中根九段は「星に打ってホシかった