佐賀県大町町は、2023年度に同町のふるさと納税事業の業務を委託していた会社「オフィスPDC」（現エスエスシー、唐津市）が「事業に関わるコンテンツを故意に損壊し、町に損害を与えた」として、同社や前代表取締役らを相手取り2億2550万円の損害賠償を求める訴訟を起こす。7日の町議会臨時会に提訴の承認を求める議案を提案し、可決された。