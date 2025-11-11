子どもを産みたいか産みたくないかなど、自分の性や体のことは自分に決定権があるとする「性と生殖に関する健康と権利（SRHR）」をテーマにした講演会が16日午後1時半〜4時、福岡市南区高宮の市男女共同参画推進センター・アミカスで開かれる。同市の非政府組織（NGO）「北京JACふくおか」主催。講師は、避妊や性の知識についての普及啓発に取り組む「＃なんでないのプロジェクト」の福田和子代表。SRHRについて、日ごろ感じる