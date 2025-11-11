北海道・旭川中央警察署は2025年11月10日、暴行の疑いで旭川市神居3条11丁目に住む無職の男（45）を現行犯逮捕しました。男は11月10日午前11時45分ごろ、近くに住む姉（49）の自宅で姉の背中をポータブルストーブで殴る暴行を加えた疑いがもたれています。姉から「弟が暴れている」と110番通報があり、事件が発覚しました。男は調べに対し「間違いない」と容疑を認めていて、警察は当時の状況を詳しく調べています。