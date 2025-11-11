スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！■今回の結果は？今日の質問は「焼き魚、食べたいのどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:焼き魚、食べたいのどれ？・「焼き魚