※経済指標 主な米経済指標の発表はなし ※発言・ニュース ＊米３年債入札結果 最高落札利回り3.579％（WI：3.589％） 応札倍率2.85倍（前回：2.66倍） ＊ムサレム・セントルイス連銀総裁 ・米経済が来年の早い時期に力強く回復する。 ・財政支援や利下げ効果、規制緩和。 ・追加利下げには慎重な対応が必要。 ・インフレ抑制への下押し圧力がほぼなくなる水準に接近。 ・さらに利下げを行える余地