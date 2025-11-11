歌舞伎俳優の中村橋之助（２９）と元乃木坂４６の女優・能條愛未（３１）が結婚することになり１０日、都内で婚約会見を行った。中村芝翫（６０）、三田寛子（５９）夫妻の長男と元アイドルの女優がゴールイン。金屏風の前で無数のフラッシュを浴び「幸せです」と声をそろえた。夫婦役を演じた２０２１年のミュージカル「ポーの一族」で出会い、交際期間は４年半。来春までに婚姻届を提出し、来年初夏に都内で挙式を予定している