主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第4話が本日11月11日（火）に放送される。第4話から、向里祐香演じる新キャラクター・久条が登場する。久条は一体何者なのか、もしやエスパーなのか、はたまた文太らとどう絡んでいくのかなど、とにかくすべてが謎だらけ。しかし、今後の展開において重要なカギを握る人物であることは間違いなさそうで…。この謎めいた新キャラクター・久条を演じる向里は、2024