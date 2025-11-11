10月30日、韓国・釜山で会談したアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席。入港手数料徴収の停止も首脳会談の成果とみられる（ホワイトハウスのウェブサイトより）【写真】数多くのアメリカの船舶が利用していた上海港。入港料停止でにぎわいは戻るのか？アメリカと中国は10月14日から相互に導入していた相手国の船舶に対する入港手数料の徴収措置を11月10日から1年間棚上げする。これにより世界の海運業界の混乱はいった