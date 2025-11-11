テレビ朝日系で毎週火曜21時より放送中の大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』。11月11日放送の第4話より向里祐香が出演することが発表された。 参考：『ちょっとだけエスパー』北村匠海は“悪役”？第3話にしてさらなる能力者も誕生へ 『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）などの野木亜紀子が脚本を手がける本作は、会社をク