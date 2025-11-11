11月8日は日本歯科医師会が定めた“いい歯の日”。前回は、2分でできる歯磨き法をはじめ、歯を、虫歯や歯周病から守るために本当に大切なことをお伝えした。今回はビジネスパーソンが気になる「口臭」の意外な原因と、簡単にできる対策について、日本口臭学会常任理事で松本歯科大学の亀山敦史教授に聞いた。（ジャーナリスト笹井恵里子）口臭がごくごく微量でも人は感知してしまう自分に口臭があるかどうか気になるときはある