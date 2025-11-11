日本代表の最終ラインの中心だった冨安健洋は、度重なる怪我に泣き、昨シーズンは１試合しか出場できなかった。そして、７月にはイングランドの名門アーセナルとの契約を解除。いまも無所属の状態が続いている。27回目の誕生日を迎えた11月５日には自身のインスタグラムで、個人トレーニングをする様子を公開。小さくない反響を呼んだ。一時は「アジア最強のDF」とも評された名手の現状に韓国メディア『スポーツ朝鮮』が注目