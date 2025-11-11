欧州のトップリーグで１試合平均１得点超という数字は、強豪の関心を引いて当然だ。フェイエノールトの上田綺世は今季、絶好調だ。開幕から３試合連続でネットを揺らすと、その後も得点力を維持。12節を終えて13得点をあげている。ゴールを決められなかったのは、12試合のうち４試合だけだ。ゴールを決められるCFは、どのクラブも常に欲しいもの。特に金額が高騰しがちだけに、早い段階で手に入れたいと望んでも不思議ではな