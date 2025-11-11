北海道釧路市で2025年11月10日午後5時すぎ、軽乗用車が歩行者をはねる事故がありました。この事故で、歩行者の高齢とみられる男性が頭にけがをして病院に搬送されました。男性は搬送時、意識があり、会話ができる状態だったということです。事故があったのは、釧路市愛国東3丁目の愛国北園通です。10日午後5時すぎ、目撃者から「車が歩行者をはねた」と110番通報がありました。警察によりますと、東から西方向へ走行していた軽乗用