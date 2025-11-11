ＪＲＡは１０日、ジャパンＣ（３０日・東京）に予備登録していた外国馬４頭が招待を受諾したと発表した。アイルランドからＡ・オブライエン厩舎のロスアンゼルス（牡４歳）、クィーンズタウン（騸５歳）の２頭、フランスからＦ・グラファール厩舎のカランダガン（騸４歳）、ゴリアット（騸５歳）の２頭が参戦。全馬２０日に来日する予定。