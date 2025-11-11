11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円高の5万1260円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては348.24円高。出来高は9907枚だった。 TOPIX先物期近は3339.5ポイントと前日比15ポイント高、TOPIX現物終値比22.08ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51260+2109907 日経225m