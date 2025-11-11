USAトゥデイ紙のボブ・ナイチンゲール記者がGM会議に際し、MLBのエグゼクティブたちに取材を行い、ヤクルト・村上宗隆（25）の評価について分析する記事を掲載した。記事によると、MLB関係者の間では村上がメジャーでどのようなインパクトを残すのかについて意見が割れており、現時点では確信を持つ者はほとんどいないという。パワーに関しては疑いの余地がない。30本塁打以上のシーズンが5度、NPB通算892試合で246本塁打と