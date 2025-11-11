ソフトバンク・石塚が甲斐塾で“野球脳”を鍛える。巨人・甲斐の自主トレ参加を志願したことを明かし「日本一のキャッチャーの甲斐さんならどういう配球をするか、踏み込んで聞きたい」と話した。今季は24試合出場で打率・236、0本塁打、6打点。4、6、9月に1軍に昇格するも出場機会は少なく、ポストシーズンでの仲間の活躍はフェニックス・リーグが行われていた宮崎で悔しさをかみしめながらテレビで見ていた。最大の反省点