「デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２」（１５日、京都）アドマイヤマーズや、セリフォス、ジャンタルマンタルなど数多くのＧ１馬を輩出してきた出世レース。今年も少頭数ながら、可能性を秘めた若駒が多く顔をそろえた。中心は中京２歳Ｓで驚異のスピードを披露した芦毛馬キャンディードだ。小倉芝千二の新馬戦を上がり最速の脚で差し切りＶ。早くから完成度の高い走りを見せ期待を背負っていた同馬だが、続く重賞で素質を開花させた。