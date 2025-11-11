史上初めてジュニアメジャー4冠を達成し、天才ゴルフ少女と呼ばれる須藤弥勒（14＝ゴルフ5/太陽自動車）が9日、静岡・高嶺の森GCでのプロアプローチツアーの全日本選手権に出場し、ショートゲームマッチ部門で7位、アプローチオンリーマッチ部門でで4位に入った。優勝こそならなかったものの、賞金13万5000円を獲得した。23年から同ツアーに参戦している弥勒。最初はプロたちとのレベルの差を痛感していたが、この日のアプロー