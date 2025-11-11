「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）昨年の雪辱を果たす。Ｇ１・２勝を挙げるレガレイラは、２年連続の出走。昨年は５着に敗れた。直線で狭い所に入って他馬と接触し、その後もスムーズに進路を確保できなかった。太田助手は「昨年はポジションがかみ合わなかったです」と振り返る。不完全燃焼の競馬で力負けではない。今年は進化を遂げての参戦となる。昨年末の有馬記念を制し、ホープフルＳ以来の勝利でＧ１・２勝