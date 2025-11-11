長いシーズンが終わりました。今年、ソフトバンクは5年ぶりの日本一になることができました。1年間、応援ありがとうございました。先日、腰のヘルニア手術を終え、無事退院しました。今後はリハビリをしていき、12月に入ったら走ることもできる予定となっています。決して焦ることなく、来季に向けての準備を進めていけたらと思っています。日本シリーズ直前に強い痛み、しびれに襲われました。腰を曲げないと歩けないような