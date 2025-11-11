ソフトバンクの大山凌投手（23）には今年2月に長男が生まれた。「家族のために頑張りたい」とこれまでにはなかった感情が野球への思いを奮い立たせる。またメンタル面でのスキルアップにも励んでいる。いま必要なのは“自分を信じる力”だと気がつくまでには時間がかかったが、オフに取り組むべきことは明確になった。メンタルパフォーマンスコーチの伴元裕氏（40）の力も借りながら、ステップアップしていく。2年目の今季、1