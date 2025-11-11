コロナ禍でボディメイクを始めた木戸綾香（２８）が、現在も熱心に筋トレに励み続けている。木戸のトレーニング歴は５年。俳優の金子賢が主催するボディコンテスト「サマー・スタイル・アワード（ＳＳＡ）」の「埼玉予選」（９月７日、春日部市民文化会館）ビキニモデルショートを制し、ＳＳＡのプロカードを獲得した。学生時代からバレーボールや水泳など、豊富なスポーツ歴がある。そこからボディメイクに目覚めた理由を、