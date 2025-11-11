?りかしん?の見据える先は――。フィギュアスケートの西日本選手権兼全日本選手権アイスダンス予選会（１１月１〜２日、滋賀）で、デビュー戦となった紀平梨花（２３＝トヨタ自動車）、西山真瑚（２３＝オリエンタルバイオ）組が合計１３６・７４点で３位に入った。２０３０年にフランス・アルプス地方で開催される五輪を目指す新カップルは潜在能力の高さを示す一方で、大きな壁にも直面。インタビューに応じた２人がその舞台裏を