再生の道は?再生?するのか。９日に投開票された東京・葛飾区議選で、地域政党「再生の道」の岩見奈津代氏（５６）が当選し、同党から初の議員が誕生した。同党は昨夏の都知事選で１６６万票を集めた石丸伸二氏が創設。６月に行われた都議選で４２人を擁立したが全員落選。岩見氏も落選していた。８月には同党の象徴・石丸氏が代表を退任し、党の存続が危ぶまれていた。それだけに議席獲得は同党の悲願だった。石丸氏も区議選