◆ 2023年より新設されたリーグ公式表彰セ・リーグ公式配信番組「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」が10日に生配信され、番組内で『JERAセ・リーグAWARD』年間大賞の公開選考会を実施。阪神の佐藤輝明が年間大賞に輝いた。『JERAセ・リーグAWARD』は2023年より新設されたリーグ公式表彰で、JERAセ・リーグ公式戦全375試合（日本生命セ・パ交流戦を除く）において、公式記録員が当該試合で“勝利に最も貢献した選手”を1名選出