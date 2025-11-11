今日11日は寒気の流れ込みが続き、晴れる所でも空気はヒンヤリ。北海道の日本海側や東北の標高の高い山では積雪が増えそう。路面状況の悪化にご注意を。沖縄は前線や台風26号の影響で大雨になるおそれも。北海道から北陸は雪や雨今日11日は西高東低の気圧配置は次第に緩みますが、この時期としては強い寒気の流れ込みが続きます。北海道は日本海側を中心に雪が降るでしょう。東北日本海側と北陸は雨の所が多いですが、標高の高い山