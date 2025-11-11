求人票に書かれた「1年後に社員登用あり」の言葉を信じて面接に行ったら、実態は大きく異なっていた……。投稿を寄せた40代男性は転職活動中、ある地方テレビ局の子会社の面接でそんな体験をした。「契約社員採用1年経過後に社員登用ありとのことで面接を受けた」だが面接官からよく話を聞くと、驚くべき条件が明らかになった。（文：天音琴葉）「社員登用試験は1年に1回、3月しかない」となると……面接で判明した事実はこうだ。