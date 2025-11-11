部下たちが結託してパワハラ上司を降格させたと思いきや、最悪の状態に戻ってしまったという体験談が寄せられた。エンジニアとして働く40代男性（東京都／年収600万円）は約10年前、社員が数十人の中小メーカーに転職。配属された部門の上司（以下A）は、部下に対して辛くあたる人物だった。「バカや使えないなどの暴言、人格否定の言葉を発するなどパワハラが問題でした。また、部下の考えた案にはダメ出しをし、自分の考えしか正