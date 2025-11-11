日本テレビの菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが８日午後１時６分、消化管からの出血のため死去した。５３歳だった。同局が１０日、発表した。２０２２年にすい臓がんを公表し、闘病しながら、管理職としてアナウンサーのマネジメントなどに尽力していた。＊＊＊毎年、新人アナウンサーの初鳴きインタビューで引率役として顔を合わせていた。高潔に、穏やかに、後輩アナをそっと陰で見守る姿を見て、記者が「騎士