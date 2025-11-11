女優・吉永小百合（８０）と俳優・佐藤浩市（６４）が１０日、都内で公開中の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）の大ヒット御礼舞台あいさつを行った。今作は平日昼の動員好調が話題に。吉永は「封切りから１０日間、毎日祈る思い」と自らも映画館を訪れ“シネマ捜査”を敢行したことを明らかにした。阪本監督は先ごろ、紫綬褒章を受章したばかり。祝福に佐藤からは花束が、吉永からはワインがサプライ