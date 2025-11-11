数々の名場面を紙面に残した長嶋茂雄さん（享年８９）。特に有名な１枚がヘルメットを飛ばす空振りの場面だ。実はほかにも複数の類似ショットが存在する。スポーツ報知では秘蔵写真の数々を紹介。ファンを魅了したミスタープロ野球の“日本一有名な空振り写真”に迫る。両目を見開き、歯を食いしばる表情。胸の「ＧＩＡＮＴＳ」が見えるほど体をねじった豪快なスイング。勢いのあまり飛ぶヘルメット。常に全力プレーでファンを