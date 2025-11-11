COP30の会場の入り口＝10日、ブラジル・ベレン（共同）【ベレン共同】ブラジルのルラ大統領は10日、地球温暖化対策を話し合う国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）の式典で演説し、気候変動問題を否定する論調が広がっていることに懸念を示し「否定論者に敗北を与える時だ」と述べた。トランプ米大統領は気候変動を「でっち上げ」だと主張し、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」からの離脱を表明。COP30に政府