マスクは？ビタミンCは？エビデンスのある風邪予防をご紹介！（写真：elise／PIXTA）何度も風邪をひくのはなぜ？11月に入り気温も下がって、風邪の季節が今年もやってきました。オフィスや電車の中で、咳やくしゃみの音を耳にして、気になることも増えてきたでしょう。2025年シーズンはインフルエンザの流行が早まり、余計に風邪症状でお困りの方がクリニックにも大勢受診されています。いわゆる風邪とは、ライノウイルスやコロナ