佐々木、大谷、山本と記念写真を撮るキム・ヘソン。世界一にまで辿り着いた1年は大きな刺激に満ちていた(C)Getty Images結果や起用法など見れば、試練の1年だった。それでも当人は「あまり失望とかはなかった」と振り返る。声の主はドジャースのキム・ヘソンだ。【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せたパレード中の実際の様子最終的に万感の世界一で幕を閉じた1年は、キム・ヘソンにとって鍛錬